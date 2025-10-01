FLORENCIO VARELA: LA HERMANA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS DEL TRIPLE CRIMEN PUBLICÓ UN EMOTIVO VIDEO PARA RECORDARLA

Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, una de las tres víctimas del femicidio narco de Florencio Varela, subió a sus redes un emotivo video de la chica asesinada.

En las imágenes se puede ver a Lara en su fiesta de 15. La menor de las tres mujeres masacradas en una casa de Florencio Varela fue encontrada junto a las otras dos víctimas, Brenda del Castillo y Morena Verdi -las dos de 20 años-, el miércoles pasado después de cuatro días de intensa búsqueda.

El video fue acompañado con una desgarradora dedicatoria: “Lara, por siempre tu familia te recordaremos como la reinita que eras. Mi hermosa, no caemos todavía, pero danos todas las fuerzas para salir adelante y que todo salga a la luz. Te amamos”.

En las imágenes que compartió la hermana de la joven, se pueden ver diferentes momentos de la fiesta de cumpleaños: Lara con el vestido, la torta y en una fiesta en la pileta.

Qué se sabe hasta ahora del triple crimen de Florencio Varela

La causa tiene siete detenidos:

Miguel Ángel Villanueva Silva (25),

Daniela Iara Ibarra (19),

Maximiliano Andrés Parra (18),

Magalí Celeste González Guerrero (28),

Víctor Sotacuro Lázaro (41)

Ariel Giménez (29)

Este lunes, luego de declaraciones a los medios, fue detenida la séptima involucrada: Florencia, sobrina de Víctor Sotacuro.

A los dos primeros se los acusa de homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

A los dos siguientes, por su parte, se les atribuye el encubrimiento agravado del mismo delito: ambos fueron sorprendidos por la policía cuando limpiaban la escena del horror.

Florencia fue detenida luego de que fuera reconocida por las cámaras de seguridad en el auto que funcionó como apoyo durante el secuestro de las tres jóvenes.

El fiscal Gastón Duplaá estuvo a cargo de las imputaciones iniciales. Después de la audiencia, el caso pasó a la fiscalía de Homicidios de La Matanza, encabezada por Carlos Adrián Arribas.