AREA METROPOLITANA: UN SUJETO FUE SORPRENDIDO DENTRO DE UN GARAJE AJENO

Efectivos de la Comisaría Segunda lograron detener a un hombre de 32 años mientras intentaba sustraer diversos objetos de la comunidad “Darse Cuenta”, ubicada en avenida Wilde.



Anoche, cerca de la medianoche, personal de la Comisaría Segunda Metropolitana fue alertado que sobre la avenida Wilde al 600 aproximadamente, requerían presencia policial.

Al arribar, los agentes constataron que la entrada de un garaje estaba violentada y observaron en el interior a un hombre cargando varios objetos. Al notar la presencia policial, el sujeto arrojó una televisión y una valija para intentar darse a la fuga, pero fue rápidamente detenido.

El aprehendido fue identificado como un hombre de 32 años. Entre los elementos recuperados se encuentran un televisor LED de 50 pulgadas, un monitor de 19 pulgadas, una pava eléctrica, herramientas varias, una lámpara LED y prendas de vestir, todos reconocidos por los responsables de la institución.

El damnificado, de 43 años, radicó la denuncia correspondiente. Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso la aprehensión del sujeto en causa Supuesto Robo.

