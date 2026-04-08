MACHAGAI  SUSTRAJO UN BOLSO DEL BAÚL DE UNA MOTOCICLETA, LO DETUVIERON

El joven de 20 años fue puesto ante la justicia, en su poder hallaron todo.

En horas de la siesta los efectivos de la Comisaria local fueron comisionados en las afueras del Casino Platinium. Allí un hombre manifestó que sustrajeron del baúl de su motocicleta un bolso con prendas de vestir.

Los efectivos verificaron las cámaras de seguridad y pudieron identificar al autor, inmediatamente informaron a los demás uniformados y comenzaron patrullajes por inmediaciones para atraparlo.

Cerca de las 16, en el barrio Reserva 3, demoraron a un joven de 20 años con las características similares, en su poder tenía el bolso con prendas de vestir denunciadas. Secuestraron todo y el joven fue conducido.

Finalmente, la fiscalía dispuso la aprehensión del conducido por la causa Supuesto Hurto.

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