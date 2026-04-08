ESTE JUEVES 9: NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDERÁN A CONTROLES GRATUITOS EN UNA JORNADA INTEGRAL

En Resistencia, la actividad se realizará este jueves, de 17 a 21, en la Plaza 25 de Mayo, y contará con la participación de distintas áreas del Gobierno provincial y municipal, quienes brindarán prestaciones de primera necesidad.

En el marco de una política de trabajo territorial, el Ministerio de Salud del Chaco llevará adelante una nueva jornada de atención integral destinada a niños y adolescentes en edad escolar, con el objetivo de acercar servicios sanitarios esenciales a la comunidad.

Durante la jornada, los equipos sanitarios ofrecerán controles antropométricos, vacunación y verificación de carnets, además de la entrega de certificados de salud y bucodental. También se realizarán controles clínicos, de agudeza visual, odontológicos y medición de presión arterial.

Asimismo, se desarrollará un operativo que incluirá asesoramiento previo, diagnóstico y tratamiento sobre parásitos internos y externos, con seguimiento desde el área de Laboratorio y monitoreo a través del Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE).

La iniciativa contará con el acompañamiento de la Municipalidad de Resistencia, el Laboratorio Andrómaco, el Departamento de Inmunizaciones, PROSANE, la Dirección de Enfermería y la Dirección de Región Sanitaria VIII.

Desde la cartera sanitaria destacaron que estas acciones fortalecen la prevención y el acceso a la salud, priorizando el contacto directo con la población y la atención en territorio.

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