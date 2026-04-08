DÍA MUNDIAL DE LA SALUD: APTASCH ASEGURÓ QUE «NO HAY NADA QUE FESTEJAR»

En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, la Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) denunció que «los trabajadores de la salud pública no tenemos nada para celebrar, tanto en el panorama nacional como provincial».

En ese escenario, detallaron que «la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud no es inocua, sino que deja al país afuera de un sistema que implica el diseño de políticas sanitarias basadas en evidencia científica, la vigilancia epidemiológica y los sistemas de alerta temprana, la cooperación técnica frente a emergencias sanitarias, el acceso a recomendaciones, guías y estándares internacionales, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento del sistema público de salud».

«A esto se suma el feroz ajuste en presupuestos y personal de los hospitales nacionales, junto con el cierre masivo de programas y direcciones, que marcan la retirada del Estado Nacional en materia sanitaria», agregaron.

En el plano provincial, Aptasch expresó que «el gobierno ejecuta un brutal ajuste sobre los salarios, mantiene un elevado nivel de precarización , lo que provoca un éxodo de profesionales y un deterioro del sistema sanitario de la provincia, con déficit crónico de insumos y elementos de trabajo, todo lo cual impacta en la calidad de atención a la población».

Finalmente, Aptasch ratificó en esta fecha su compromiso de «lucha por los derechos de los trabajadores y por un sistema de salud público, gratuito, accesible y de calidad para todos los chaqueños».