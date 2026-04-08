BARRANQUERAS  RECUPERARON UN AUTOMÓVIL SUSTRAÍDO HORAS ANTES EN RESISTENCIA

Intervino personal de la División Patrulla Preventiva tras alerta emitida por el sistema de emergencias 911.

El hecho se originó a partir de una alerta radial emitida por el Centro Multiagencial de Emergencias 911, que informaba la sustracción de un vehículo marca Chevrolet Agile, el cual se encontraba estacionado sobre avenida Chaco al 400 aproximadamente.

A partir de ello, el personal inició recorridas investigativas en zonas periféricas, poco después localizaron un automóvil de características similares en Barranqueras por la calle Fortín Warnes. Tras verificar la numeración del chasis mediante el sistema “miMinseg” y compararla con los grabados en los cristales, se confirmó que se trataba del rodado buscado.

Posteriormente, con la intervención de personal de Rastros y en presencia de testigos, se procedió a la apertura del vehículo, constatándose en su interior distintos elementos personales y documentación del propietario.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el automóvil fue restituido en el lugar a su propietario, quien acreditó la titularidad correspondiente.

La investigación continúa para establecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

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