Una diputada de La Libertad Avanza admitió que su hijo usa sus pasajes oficiales del Congreso para viajar

La diputada salteña Gabriela Flores quedó envuelta en una controversia que escala minuto a minuto tras una declaración que, por su contundencia, cayó como una bomba en el escenario político: “Mi hijo usa los viáticos para ir a la facultad”. Sin matices, sin rodeos y sin necesidad de interpretaciones, la frase dejó al descubierto una práctica que pone bajo la lupa el uso de recursos del Estado y encendió un debate que el oficialismo difícilmente pueda esquivar.

Lejos de tratarse de un error aislado o un recorte fuera de contexto, el textual aparece dentro de una explicación más amplia que, en lugar de aclarar, terminó agravando el cuadro. “Los viáticos son para poder movernos”, intentó justificar la legisladora, antes de sumar otra definición igual de sensible: “Yo no tengo otro ingreso”. En ese combo, lo que pretendía ser una defensa terminó funcionando como una admisión directa de un uso amplio —y, para muchos, impropio— de fondos públicos.

El problema de fondo es tan evidente como incómodo: los viáticos están diseñados para cubrir gastos estrictamente vinculados a la función legislativa, no para financiar la vida cotidiana de familiares. Sin embargo, la propia formulación de Flores rompe ese límite sin filtros y deja expuesta una lógica donde lo público y lo privado se mezclan con una naturalidad que genera ruido incluso en una dirigencia acostumbrada a moverse en zonas grises.

La polémica no necesita de investigaciones complejas ni filtraciones: nace de una declaración en primera persona que instala la sospecha con una potencia difícil de revertir. Porque cuando la explicación confirma lo que debería despejar, el costo deja de ser técnico o administrativo y pasa a ser, directamente, político.