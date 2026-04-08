Jue. Abr 9th, 2026

SÁENZ PEÑA: UNA MUJER PROVOCÓ DISTURBIOS Y AMENZÓ A VECINOS, Y TERMINÓ PRESA

por Redaccion J 4 horas atrás

Se subió al techo de una vivienda, arrojó objetos y generó tensión en el barrio San Cayetano.

Por: DataChaco

Una mujer de 23 años fue detenida este martes por la noche, en el barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras protagonizar un episodio de disturbios y amenazas en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30, cuando vecinos alertaron sobre una situación conflictiva en la zona. Al llegar, los agentes encontraron a la mujer sobre el techo de una vivienda, desde donde arrojaba objetos hacia casas linderas y amenazaba con arrojarse.

Tras un diálogo que permitió descomprimir la situación, lograron que descendiera sin que se registraran heridos.

Según relataron vecinos, momentos antes la mujer habría provocado daños y amenazas, lo que derivó en su traslado a una dependencia policial.

Quedó a disposición de la Justicia en una causa por daños y amenazas.

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