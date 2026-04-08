SÁENZ PEÑA: UNA MUJER PROVOCÓ DISTURBIOS Y AMENZÓ A VECINOS, Y TERMINÓ PRESA
Se subió al techo de una vivienda, arrojó objetos y generó tensión en el barrio San Cayetano.
Una mujer de 23 años fue detenida este martes por la noche, en el barrio San Cayetano de Presidencia Roque Sáenz Peña, tras protagonizar un episodio de disturbios y amenazas en la vía pública.
El hecho ocurrió alrededor de las 21.30, cuando vecinos alertaron sobre una situación conflictiva en la zona. Al llegar, los agentes encontraron a la mujer sobre el techo de una vivienda, desde donde arrojaba objetos hacia casas linderas y amenazaba con arrojarse.
Tras un diálogo que permitió descomprimir la situación, lograron que descendiera sin que se registraran heridos.
Según relataron vecinos, momentos antes la mujer habría provocado daños y amenazas, lo que derivó en su traslado a una dependencia policial.
Quedó a disposición de la Justicia en una causa por daños y amenazas.