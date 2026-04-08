COLONIA ABORIGEN: FUERTE PELEA ENTRE ADOLESCENTES TERMINÓ CON HERIDOS

Un conflicto entre adolescentes derivó en una intervención policial este martes por la mañana, en Colonia Aborigen, luego de que se registrara una pelea con agresiones físicas entre menores.

El episodio ocurrió cerca de las 11.30, en un lote de la localidad y se conoció a partir de denuncias realizadas por dos mujeres.

Según informaron, sus hijos —todos menores de edad— participaron en una confrontación que dejó al menos a uno de ellos, de 16 años, con lesiones. La otra parte también reportó heridas en su hijo, con la intervención de un tercer menor.

Ante esta situación, y por disposición del Juzgado de Paz y Faltas de Machagai, las madres de los adolescentes involucrados fueron trasladadas a la dependencia policial.

Las tres mujeres fueron notificadas de un acta contravencional por responsabilidad parental, en el marco de la Ley 850-J, y quedaron a disposición de las actuaciones correspondientes.