MACHAGAI OPERATIVO ANTIDROGAS TERMINA CON UN DETENIDO Y EL SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES

En la tarde de este miércoles, personal de la División Operaciones Drogas de Sáenz Peña llevó a cabo un procedimiento en la localidad de Machagai que culminó con la aprehensión de un hombre de 30 años y el secuestro de una cantidad significativa de sustancia ilícita.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:20 horas en las inmediaciones de la calle Corsódromo, mientras los efectivos realizaban tareas de prevención alineadas a la Dirección General de Consumos Problemáticos. Durante el patrullaje, los agentes divisaron a dos sujetos que circulaban a pie; uno de ellos se encontraba alterado y profería insultos en la vía pública.

Al notar la presencia policial, uno de los individuos intentó ocultar un objeto entre sus prendas y emprender la fuga, aunque fue demorado a los pocos metros. Tras la inspección correspondiente, el sospechoso hizo entrega de una bolsa de polietileno que ocultaba en el bolsillo de su campera.

Al realizar las pruebas de campo y el pesaje, el personal especializado confirmó que se trataba de 209 gramos de marihuana.

Intervino en el caso la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli, quien dispuso el secuestro de la droga y la notificación de la causa para ambos involucrados de 30 y 18 años. El hombre que portaba el estupefaciente fue trasladado a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece alojado a disposición de la justicia, mientras que su acompañante recuperó la libertad tras los exámenes médicos de rigor.

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