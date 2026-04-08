La Libertad Avanza sobre la Ley de Glaciares: el oficialismo logró quórum para tratar la reforma en Diputados

la sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de reforma de la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, más conocida comoLey de Glaciares. El bloque de La Libertad Avanza y sus aliados lograron este miércoles contar con el quórum necesario para abrirde Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar, más conocida como

La sesión empezó a las 15.14 con la presencia de 129 diputados que fueron aportados por tanto por el oficialismo como por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los espacios provinciales como Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, y algunos legisladores independientes.

La sesión empezó a las 15.14 con la presencia de 129 diputados que fueron aportados por tanto por el oficialismo como por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y los espacios provinciales como Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, y algunos legisladores independientes.

El temario de la sesión especial cubrirá el dictamen de mayoría alcanzado esta semana en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

El proyecto para modificar la Ley de Glaciares ya recibió el visto bueno del Senado, que aprobó la norma el 26 de febrero pasado durante el segundo período de sesiones extraordinarias del Congreso.