MACHAGAI: IMPORTANTE OPERATIVO CONTRA EL CONTRABANDO CON MILLONARIO SECUESTRO

En el marco de un procedimiento por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, personal de la Comisaría de Presidencia de la Plaza, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría de Machagai, llevó adelante un amplio operativo que culminó con el secuestro de vehículos, dinero en efectivo y una gran cantidad de cigarrillos de origen extranjero, sin aval aduanero.



El procedimiento inicial se realizó sobre avenida San Martín, donde los efectivos interceptaron un automóvil Chevrolet Corsa, logrando el secuestro de una suma superior a 700 mil pesos en efectivo, teléfonos celulares y numerosos cartones y paquetes de cigarrillos de distintas marcas, todos de procedencia extranjera. El aforo de lo incautado en esta primera intervención fue estimado en 1.700.000 pesos. En el rodado se desplazaba un hombre acompañado por una mujer.

Posteriormente, y por disposición judicial, se llevaron a cabo dos allanamientos.

El primero tuvo lugar en un domicilio del barrio Belgrano, donde se incautaron cajas y cartones de cigarrillos extranjeros en gran volumen, dinero en efectivo por más de 11 millones de pesos, teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes y un automóvil Toyota Etios. El aforo de los elementos secuestrados en este lugar ascendió a más de 39 millones de pesos.

El segundo allanamiento se concretó en otro inmueble ubicado sobre avenida San Martín, donde se procedió al secuestro de cigarrillos de origen extranjero, dinero en efectivo, un teléfono celular y una camioneta Toyota Hilux, la cual presentaba pedido activo de secuestro a requerimiento de una dependencia policial de la provincia de Buenos Aires. En este procedimiento se produjo la demora de cinco hombres.

Durante todo el operativo se mantuvo comunicación permanente con el Juzgado Federal N° 2 de Presidencia Roque Sáenz Peña, que dispuso que los involucrados sean notificados de las actuaciones en libertad, ordenando además el secuestro de la totalidad de los elementos incautados.

Las actuaciones judiciales continúan.

