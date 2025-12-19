BARRANQUERAS: RECUPERARON UN TELÉFONO CELULAR SUSTRAÍDO A UNA MUJER

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Efectivos de la Comisaría Tercera de Barranqueras lograron recuperar un teléfono celular que había sido denunciado como sustraído, en el marco de una causa por supuesto hurto.



El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:30 del miércoles, tras tareas investigativas iniciadas a partir de la denuncia radicada por una ciudadana de 52 años. Durante las averiguaciones, el personal policial tomó conocimiento de que un sujeto estaría intentando comercializar el aparato en distintos domicilios del barrio 110 Viviendas.

Al arribar al lugar, el presunto autor al notar la presencia policial se dio a la fuga, descartando el teléfono celular antes de huir. El dispositivo, un Samsung Galaxy A6, fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial.

Por disposición de la Fiscalía en turno, el bien recuperado fue restituido a su propietaria, labrándose el acta correspondiente. Continúan las tareas de rastrillaje para dar con el responsable del hecho.

