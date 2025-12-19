ZONA RURAL LA EDUVIGIS: SECUESTRARON UN ARMA DE FUEGO DURANTE UN OPERATIVO PREVENTIVO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Sección Rural Campo Varela realizó el secuestro de un arma de fuego y dio inicio a actuaciones judiciales por infracción al artículo 189° Bis del Código Penal.



El procedimiento fue intervenido a eso de las 02:00 de esta madrugada, sobre la Ruta Provincial N° 34, en zona rural de La Eduvigis, donde los efectivos interceptaron un automóvil Chevrolet Aveo que circulaba por el sector.

Durante el control, el conductor de 38 años, manifestó que transportaba en el baúl del vehículo una escopeta de uso personal. Al ser consultado por la documentación correspondiente para la tenencia y transporte del arma, indicó no contar con la habilitación exigida por la normativa vigente.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de una escopeta calibre 16, junto a una cartuchera con municiones, iniciándose las actuaciones judiciales con intervención de la magistratura competente.

Relacionado