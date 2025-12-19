DICTARON PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL CAMIONERO QUE LLEVABA CASI 1200 KILOS DE MARIHUANA

En el marco de la reciente implementación del sistema acusatorio en el distrito, la Unidad Fiscal Resistencia formalizó la investigación penal y obtuvo la prisión preventiva de un camionero, que quedó imputado por los delitos de transporte de estupefacientes y portación ilegal de arma de fuego, luego de que el viernes pasado fuera detenido en el puente interprovincial General Belgrano, con casi 1.200 kilos de marihuana ocultos en cajones de verdura y con una pistola.

La imputación fue formulada por el fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, Patricio Sabadini, y la fiscal interina del área, Ruth Hilgenberg, en una audiencia de formalización de la investigación y de control de la detención realizada ante el juez de Garantías, Ricardo Alcides Mianovich.

Además, a instancias del MPF, el juez convalidó la legalidad de la detención del imputado (identificado por sus iniciales A.E.Q) y dictó su prisión preventiva por un plazo de 88 días corridos, con vencimiento el 13 de marzo de 2026. La misma fecha que se señaló como plazo para completar la investigación penal preparatoria. Asimismo, autorizó las medidas de investigación solicitadas por el MPF.

Secuestro de drogas en el puente interprovincial.

Se trata de la primera formalización de una investigación que llevó adelante la Unidad Fiscal Resistencia desde que el pasado 1 de diciembre se puso en vigencia e ese distrito integrado territorialmente por las provincias de Chaco y Formosa, el Código Procesal Penal Federal (CPPF), que implementa el sistema acusatorio adversarial en el fuero federal y pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal la dirección de todas las investigaciones.

EL CASO

Según señalaron los fiscales en la audiencia, el hecho se constató el viernes pasado a la una de la madrugada, en el control fijo de Gendarmería Nacional, ubicado en el kilómetro 5 de la ruta nacional 16, a metros de la estación del peaje del Puente Interprovincial General Manuel Belgrano. En esa oportunidad, los gendarmes detuvieron la marcha de un camión Scania que no tenía colocada la patente delantera y decidieron controlar la carga.

El camionero dijo que venía desde el mercado de frutas de la ciudad de Corrientes con destino al de la ciudad de Resistencia. Sin embargo, cuando los gendarmes se dirigieron a inspeccionar el acoplado, sintieron un fuerte olor a marihuana y advirtieron a simple vista la existencia de bultos entre cajones de madera vacíos.

Los gendarmes realizaron la consulta al Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Resistencia del MPF, a cargo del fiscal interino Juan Marcelo Burella Acevedo, quien impartió las directivas iniciales y gestionó la orden judicial de requisa e incomunicación del sospechoso.

Autorizada la medida, en la inspección del vehículo se encontraron un total de 1.198,88 kilogramos de marihuana ocultos en bultos acondicionados entre cajones de verduras vacíos, que se encontraban en el acoplado del vehículo.

En el marco del mismo procedimiento, el personal de Gendarmería encontró en el vehículo una pistola marca Bersa modelo TPR 380 -con dos cargadores y una total de 39 proyectiles, 17 de ellos de teflón-, para cuya portación el conductor no estaba autorizado.