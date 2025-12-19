PARA EL PERÍODO 2026: RENOVARON AUTORIDADES DE LA CÁMARA MULTIFUEROS DE CASTELLI

La camarista Gladis Regosky juró como presidenta de la Cámara Multifueros de Juan José Castelli para el período 2026. Fue durante el acto de renovación de autoridades que tuvo lugar en la sala de audiencias ubicada en el tercer piso de los Tribunales de la sexta circunscripción judicial.

En la ceremonia estuvieron presentes la camarista Alejandra Genovese y su par Raúl Rach junto a juezas, jueces, funcionarias, funcionarios, agentes y público en general.