RESISTENCIA: SECUESTRARON UN VEHÍCULO CON PEDIDO ACTIVO DE LA JUSTICIA

Ayer, personal de la Comisaría 14ª de Resistencia logró el secuestro de un automóvil que registraba pedido activo por una causa judicial, durante tareas investigativas realizadas en la vía pública.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 22:30, en inmediaciones de calle Fortín Warnes al 200, donde los efectivos efectuaron el control de un vehículo que se encontraba estacionado frente a un garaje. Se trataba de un automóvil marca Peugeot, modelo 307 rural, color gris y con vidrios polarizados.

Al verificar los datos mediante el sistema oficial (MIMINSEG) se constató que el rodado presentaba pedido de secuestro vigente, en el marco de una causa por retención indebida, con intervención de autoridades judiciales de la provincia de Corrientes.

Tras dar intervención a la Fiscalía de Investigación Penal en turno, se dispuso el secuestro del vehículo, el cual fue trasladado a la dependencia correspondiente por razones de jurisdicción, labrándose las actuaciones legales de rigor.

