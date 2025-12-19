Vie. Dic 19th, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

By Redaccion 11 horas ago

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Viernes 19 de diciembre

11:30 Hs: Convocatoria y Celebración Religiosa.
Lugar: Explanada de Casa de Gobierno.
-Acompaña Pablo Paredes, coordinador de Culto de la provincia.

🟡 Por la tarde:

17:30 Hs- Entrega de certificados del curso “Construyendo Fortalezas”
Lugar: Salón Obligado.

En 📍 BASAIL ⬇️

19:00 hs: Entrega de viviendas ÑACHEC.

19.30 hs: Inauguración de pavimento.
Intersección de Ruta 11 y Calle Los Inmigrantes.

20:00 hs: Acto 137º Aniversario de Basail + entrega de títulos de viviendas + entregas de
Fundación Soy Chaco.
Lugar: En Plaza Bicentenario.

🌙 Por la noche:

En 📍 RESISTENCIA ⬇️

21.30 hs: XLIII Fiesta Anual del Deporte Chaqueño.
Invita: Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco.

 

🤗 Los esperamos‼️

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com