AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO
Viernes 19 de diciembre
11:30 Hs: Convocatoria y Celebración Religiosa.
Lugar: Explanada de Casa de Gobierno.
-Acompaña Pablo Paredes, coordinador de Culto de la provincia.
🟡 Por la tarde:
17:30 Hs- Entrega de certificados del curso “Construyendo Fortalezas”
Lugar: Salón Obligado.
En 📍 BASAIL ⬇️
19:00 hs: Entrega de viviendas ÑACHEC.
19.30 hs: Inauguración de pavimento.
Intersección de Ruta 11 y Calle Los Inmigrantes.
20:00 hs: Acto 137º Aniversario de Basail + entrega de títulos de viviendas + entregas de
Fundación Soy Chaco.
Lugar: En Plaza Bicentenario.
🌙 Por la noche:
En 📍 RESISTENCIA ⬇️
21.30 hs: XLIII Fiesta Anual del Deporte Chaqueño.
Invita: Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco.
