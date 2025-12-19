FINALIZÓ LA ETAPA DE FORMACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante el acto, este jueves, los egresados recibieron sus diplomas tras completar su formación académica y práctica, reafirmando su compromiso con la seguridad, el orden y el servicio a la comunidad.

La ceremonia encabezada por el Gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; al Jefe de Policía, Fernando Romero y a la jefa del Servicio Penitenciario, Érika Maidana, destacaron el esfuerzo realizado a lo largo de este período de capacitación y remarcaron la importancia de la vocación y la responsabilidad.

El acto de los oficiales y agentes de la Escuela de Policía y del Servicio Penitenciario Provincial contó con la presencia de autoridades provinciales y familiares.

Como momento central de la ceremonia, los egresados realizaron el juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes.

Para finalizar, las autoridades coincidieron en “la importancia de contar con personal capacitado para fortalecer la seguridad pública y brindar mayor tranquilidad a la comunidad. Desde el Gobierno provincial insistieron en buscar permanentemente fortalecer el sistema de seguridad, con personal idóneo para desempeñarse en distintas áreas operativas en todo el territorio chaqueño”.

