APA Y VIALIDAD PROVINCIAL AVANZAN EN ESTUDIOS TÉCNICOS PARA FUTUROS PROYECTOS VIALES

En el marco del acuerdo general de articulación técnica y operativa entre la Administración Provincial del Agua (APA) y Vialidad Provincial, equipos técnicos de ambos organismos avanzan en estudios topográficos destinados a futuros proyectos viales en distintos sectores de la provincia.

Las tareas se desarrollan mediante el uso de tecnología de última generación con la que cuenta la APA, orientada a mejorar la precisión en la planificación y ejecución de obras de infraestructura. En este sentido, se emplean sistemas GNSS RTK y drones para fotogrametría aérea, cuyas imágenes son posteriormente procesadas para la construcción de modelos digitales del terreno (MDT).

El presidente de la APA, Jorge Pilar, recibió a los equipos técnicos de ambas instituciones, oportunidad en la que se definieron las próximas acciones conjuntas y los sectores prioritarios donde se aplicarán estos estudios. Durante el encuentro, se destacó la importancia del trabajo articulado entre organismos provinciales para optimizar recursos y fortalecer la planificación de obras estratégicas.

Pilar estuvo acompañado por el secretario técnico de la APA, Guillermo Méndez, junto a equipos técnicos del organismo, entre ellos el director de Estudios Básicos, Marcos Ramírez, y los profesionales Germán Alcaraz, Andrés Comisso y Gonzalo Flores. También participaron especialistas de la Dirección de Vialidad Provincial, el agrimensor Manuel Speciale y Juan Ramón Encinas, del Departamento de Ingeniería Vial, a cargo de Javier Kutnich.

El equipamiento tecnológico de la APA resulta fundamental para la realización de estudios precisos de zonificación de riesgo hídrico, control de obras y replanteo de proyectos, además de permitir la generación de modelos digitales del terreno, insumos clave para el análisis hidrológico y la toma de decisiones en materia de infraestructura vial y obras públicas.