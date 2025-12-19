ANSES: LAS FECHAS EN LAS QUE SE OTORGARÁN LOS BONOS DE LAS BECAS PROGRESAR
Este programa buscar ayudar de manera económica a los estudiantes jóvenes. Los detalles en la nota.
Requisitos actualizados para inscribirse
Para poder solicitar este beneficio, los estudiantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 16 y 24 años, con excepciones por maternidad o contexto social. No hay límite de edad para quienes deseen inscribirse al programa Enfermería.
- Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.
- La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Estar inscripto como alumno regular en instituciones reconocidas oficialmente.
- Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según la edad.
- Declarar una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.
Por su parte, el proceso de inscripción es totalmente digital y se realiza a través del sitio web Progresar. Quienes acceden por primera vez deberán crear un usuario y contraseña de seguridad.
Calendario de cobro Progresar de diciembre 2025
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 15 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre
- DNI terminados 4 y 5: miércoles 17 de diciembre
- DNI terminados 6 y 7: jueves 18 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 19 de diciembre