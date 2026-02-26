MACHAGAI CONTINÚA LA BUSQUEDA INCESANTE DE BERNABE NAVARRO

En esta ocasión se llevó a cabo un despliegue encabezado por el Subjefe de Policía Comisario General Manuel Victoriano Silva, quien llevo a esa ciudad expresas directivas del Ministro de Seguridad y el Jefe de Policía.

Alrededor de las 17 inicio el operativo bajo directrices emanadas por el titular de la cartera de Seguridad Doctor Hugo Matkovich quien a través de la Jefatura a cargo del Jefe de Policía Comisario General ® Fernando Romero, dispuso que a diario se realice una búsqueda por las zonas aledañas a donde fue visto por última vez Bernabé Navarro.

En el día de hoy el despliegue se realizó en la localidad de Machagai, zonas rurales y urbanas aledañas, en el mismo participaron la comisaría local, Divisiones Rural, Drogas, Investigaciones, COM, Caminera, todos ellos dependiente de la Dirección de Zona Interior Sáenz Peña, como así también las Divisiones Búsqueda de Personas Desaparecidas y/o Extraviadas y Vehículos Aéreos no Tripulados.

Todas estas unidades conforman un total de 60 efectivos que se abocaran permanentemente y a diario de buscar a Bernabé hasta dar con su paradero.

Se contó con la presencia de Hugo Navarro el hijo de Bernabé quien solicitó colaborar con la búsqueda y se puso a disposición los medios necesarios para que lo haga.

