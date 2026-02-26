ENCUENTRO FEDERAL DE SALUD: ADELANTAN LA CAMPAÑA ANTIGRIPAL AL 11 DE MARZO

En Bs. As, el ministro de Salud Sergio Rodriguez participó del primer encuentro del año del Consejo Federal de Salud (COFESA), que fue encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Durante la reunión se definieron los principales lineamientos sanitarios para 2026, entre ellos el inicio anticipado de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal y nuevas estrategias para fortalecer el sistema de salud en todo el país.

En el encuentro, las autoridades nacionales confirmaron que la campaña de vacunación antigripal comenzará el próximo 11 de marzo de manera simultánea en todas las jurisdicciones. La decisión responde al adelantamiento en la circulación de virus respiratorios y a la aparición de nuevas variantes, por lo que se dispuso acelerar la distribución de dosis a las provincias para garantizar el acceso oportuno a la población objetivo.

Además, durante la jornada se presentó el nuevo Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, una estrategia destinada a fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento de las personas afectadas, mediante un trabajo articulado entre Nación y las provincias.

Otro de los ejes abordados fue el fortalecimiento de la Red Nacional de Emergencias Sanitarias, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, así como el avance en convenios con el PAMI que permitirán optimizar el financiamiento de las prestaciones brindadas a sus afiliados en hospitales públicos.

Desde el Ministerio de Salud del Chaco destacaron la importancia de estos espacios de articulación federal, “que permiten coordinar acciones y fortalecer el sistema sanitario provincial, garantizando el acceso a la salud en todo el territorio”-aseguró el ministro Rodriguez.

El COFESA es el principal ámbito de coordinación sanitaria del país, donde el Gobierno nacional y las provincias trabajan de manera conjunta en la planificación y ejecución de políticas públicas en materia de salud.

