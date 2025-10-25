LULA DA SILVA DESTROZÓ AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: «INEFICAZ»

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este sábado que el Consejo de Seguridad de la ONU seguirá siendo «ineficaz» ante los desafíos actuales si no se acomete una reforma que permita una mayor representación.

Lula hizo un llamado por la paz, el libre comercio y el fin del hambre. «El mundo necesita paz, no guerra. El mundo necesita libre comercio, no proteccionismo. El mundo necesita más comida y menos armas» señaló el presidente brasileño.

El mandatario hizo estas declaraciones tras reunirse en Kuala Lumpur con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, en la víspera de que comience la cumbre regional asiática (ASEAN) en la que espera reunirse con su par estadounidense, Donald Trump.

«¿Quién puede conformarse con el genocidio perpetrado en la Franja de Gaza durante tanto tiempo, y no solo con la violencia de los disparos, las guerras y las bombas, sino con la violencia de utilizar el hambre?», cuestionó Lula ante la prensa tras la reunión para profundizar los lazos entre las dos naciones.

A finales de agosto, Naciones Unidas declaró oficialmente la hambruna en varias partes de ese territorio palestino devastado por la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.