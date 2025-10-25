UN HINCHA DE RIVER INCREPÓ A GIULIANO GALOPPO: «NO ESTÁS EN BANFIELD PARA PICARLA ASÍ»

La bronca de Marcelo Gallardo por la eliminación de River en la Copa Argentina: «Momento de mierda»

Marcelo Gallardo dejó a la vista su bronca por la eliminación de River en la semifinal de la Copa Argentina por penales, revés que agranda la sensación de nuevo “fracaso” en su segundo ciclo. «Claramente los objetivos hasta ahora no se han cumplido. Queda ver si podemos intentar en estos últimos 45 días agarrarnos del campeonato, que es la última chance que tenemos para revertir este año totalmente negativo», disparó con frialdad quirúrgica.

El entrenador habló apenas un puñado de minutos y no aceptó preguntas, pero aun así sus palabras tuvieron impacto inmediato. «En general el equipo no muestra frescura ni creatividad. Cuando sucede todo eso se viven momentos como este. Analizaremos al final de la temporada, falta muy poco y haremos un análisis de cómo seguimos», comenzó, dejando entrever cambios en el horizonte.

Después subió el voltaje y apuntó directo al corazón del plantel. «Se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. En este momento de mierda nadie te va a esperar para darte un abrazo, tenemos que atravesarlo solos porque cuando ganás están todos y cuando perdés no hay nadie. Veremos quiénes son los que van a estar ahí para sostener la situación», sentenció, con una crudeza que retumbó en el vestuario.

La escalada siguió con un mensaje de fuerte carga emocional. «No es para cualquiera sostenerse en este momento, ahí está la hombría. Los hombres se destacan en estas situaciones, en momentos de reprobación, de crítica y de mucha maldad en la opinión. Todo eso va a suceder y hay que hacerse cargo. Después hay que ver quiénes estamos preparados para cambiar», agregó, dejando claro que no todos continuarán el recorrido.

Sobre el cierre, soltó una frase que sonó a advertencia y a autocrítica a la vez: «Todos podemos tener un mal año deportivo, pero con otras formas, con otra identificación. Esa será una búsqueda por lo menos de mi parte. Hay que tener la claridad y la emoción controlada en este momento, porque si están las emociones medio flojitas de papeles, chau, te hacen mierda».