MARCELO GALLARDO ESTÁ MÁS CERCA DE IRSE QUE DE SEGUIR EN RIVER: «CUANDO PERDÉS NO HAY NADIE»
El DT del Millonario se paró frente a los micrófonos, evitó cualquier tipo de repregunta y dejó un mensaje cargado de tensión tras la caída por Copa Argentina.
Marcelo Gallardo y el mal momento de River
Después subió el voltaje y apuntó directo al corazón del plantel. «Se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. En este momento de mierda nadie te va a esperar para darte un abrazo, tenemos que atravesarlo solos porque cuando ganás están todos y cuando perdés no hay nadie. Veremos quiénes son los que van a estar ahí para sostener la situación«, sentenció, con una crudeza que retumbó en el vestuario.