Lote 39-Colonia Aborigen SIGUIERON EL RASTRO DE LOS CUATREROS Y DIERON CON EL VACUNO ROBADO

Unos 10 kilómetros debieron seguir los agentes rurales para dar con bovino sustraído.

La experiencia de los efectivos de la División Operaciones Rurales de Machagai, sirvió para que logren el recupero de un semoviente que había hurtado desde un campo ubicado en Lote 39 de Colonia Aborigen.

Una comisión fue al lugar y se entrevistaron con el damnificado de 44 años, quien señalo el faltante de un animal vacuno.

Inspeccionaron la zona y tras varios minutos, hallaron huellas de un equino que llevaba a la cincha al vacuno y que pasaban por todo el predio rural (no se encuentra alambrado en gran parte).

Siguieron el rastro dejado por los animales y a unos 10 kilómetros, ingresaron a pie a una zona de monte y cañadas, donde hallaron el semoviente tambeado, siendo este un novillo de unos 200 kilos aproximadamente.

Seguidamente se procede a la extracción del animal fines de mantener su resguardo. Fiscal en turno, Dra. Noelia Miño, dispuso que Animal sea restituido a su propietario bajo acta.

