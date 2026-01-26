EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINÚA IMPULSANDO LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El Gobierno del Chaco, a través del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (IPRODICH) continúa fortaleciendo las políticas de inclusión laboral, mediante capacitaciones y acciones articuladas con distintos organismos e instituciones de la provincia.

En este marco, la presidente del IPRODICH, Ana Mitoire, destacó, este lunes, el trabajo que se viene desarrollando y señaló que “venimos reforzando y fortaleciendo todo un camino con respecto a la inclusión laboral. Actualmente tenemos vigentes capacitaciones, como las de Jardinería y Panadería, que se llevan adelante junto a la Granja La Josefina y la Fundación DESOCHA”.



Actualmente se están capacitando 41 jóvenes

Mitoire explicó que 41 jóvenes se encuentran participando de estos espacios de formación, orientados a brindar herramientas concretas para la inserción en el mundo del trabajo. “No lo hacemos solos; estamos en contacto permanente con el Programa Impulsar Chaco y con distintas áreas del Gobierno provincial, articulando acciones para generar más oportunidades”, remarcó.

Desde el IPRODICH se continúa promoviendo una agenda inclusiva que garantice igualdad de oportunidades, fomente la autonomía y fortalezca el acceso al empleo para las personas con discapacidad en todo el territorio provincial.

Consultas e informes

La sede de IPRODICH se encuentra en Monteagudo 1640, Resistencia.

El teléfono es 3624-620073

Y el Correo electrónico: contacto@iprodich.gob.ar