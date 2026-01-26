ALTA DEMANDA EN EL NEA: SECHEEP RESTABLECIÓ EL SUMINISTRO, TRAS UNA AFECTACIÓN TRANSITORIA

La empresa Secheep informa que este lunes 26 de enero, a las 15:53 horas, se registró un inconveniente en el sistema eléctrico del NEA, en un contexto de alta demanda regional, que provocó la salida de servicio de líneas de alta tensión de 132 kV y generó afectaciones transitorias del suministro eléctrico en algunas localidades de la provincia.

Las zonas alcanzadas incluyeron Resistencia, Presidencia Roca, Pampa del Indio, Presidencia Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Puente Libertad, entre otras localidades del interior provincial.

Ante esta situación, los equipos técnicos de Secheep intervinieron de manera inmediata y coordinada, logrando normalizar progresivamente el servicio entre las 16:00 y las 17:05 horas.

Desde la empresa se destacó el rápido accionar del personal operativo y se agradece la comprensión de los usuarios ante una contingencia originada en el sistema de transporte regional, ajena a la red de distribución provincial.

La empresa continúa trabajando para garantizar un servicio eléctrico seguro y confiable, especialmente en períodos de alta demanda.

