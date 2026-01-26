CASTELLI-ORDENAMIENTO VEHICULAR PARA MEJORAR EL ESTACIONAMIENTO
En el marco del permanente incremento del parque automotor, y en particular del aumento de motos, motonetas y ciclomotores, el Municipio de Juan José Castelli se encuentra llevando adelante tareas de demarcación y pintura vial con el objetivo de ordenar el estacionamiento de este tipo de vehículos en las zonas céntricas de la ciudad.
Teniendo en cuenta que el correcto estacionamiento contribuye a un tránsito más ágil y, fundamentalmente, más seguro, personal del área de Obras Públicas realiza los trabajos correspondientes para delimitar las zonas prohibidas para estacionar, así como también los espacios habilitados para vehículos y ciclomotores, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal N.º 2411/13.
Con el afán de ordenar el tránsito y avanzar hacia una ciudad más organizada y segura, el Municipio trabaja en la correcta identificación de las áreas destinadas al estacionamiento vehicular, de motos y ciclomotores, como así también de los sectores donde el estacionamiento no está permitido.
Se ruega a los ciudadanos respetar la señalización vial, la cual en los próximos días estará debidamente demarcada, y colaborar con el cumplimiento de la normativa vigente.
Evite multas, colabore con el orden y contribuya a una ciudad más segura para todos.