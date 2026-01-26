BUENOS AIRES: UN DELINCUENTE CHAQUEÑO MATÓ A UN HOMBRE, ROBÓ DOS VEHÍCULOS Y FUE ARRESTADO TRAS UN CHOQUE

Un empresario vinculado al mundo del transporte fue asesinado a balazos el domingo, en la localidad de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires. El hombre, de 64 años, se encontraba en el estacionamiento de una casa de repuestos vehiculares, cuando su camioneta fue invadida por el asesino.

El victimario, Daniel Gustavo Lezcano, de 41 años y oriundo del Chaco, llegó a la escena a bordo de un Peugeot 207 color gris que había robado horas antes, bajó del auto y se dirigió al vehículo de Jorge Abelardo Acosta, abrió la puerta y le disparó a quemarropa. La bala dio en el pecho y el hombre murió en el lugar.

Tras cometer el hecho, Lezcano intentó encender el auto en el que había llegado, pero, según las imágenes de las cámaras de seguridad, no logró hacerlo, chocó otro vehículo y terminó huyendo a pie.A los pocos metros cometió otro delito y, a mano armada, le robó una Renault Kangoo a un hombre de 61 años, rodado en el cual escapó y se terminó incrustando contra un comercio a las pocas cuadras.

No obstante, el delincuente no se entregó y sumó su tercer vehículo robado, además de cargar con el homicidio a sus espaldas, y tras chocar la Kangoo, robó una furgoneta Citroën Berlingo en la cual continuó su escape. Finalmente, el criminal volvió a chocar y, recién entonces, la Policía de Buenos pudo capturarlo. En su poder, el sujeto tenía una pistola A-75 calibre 9 milímetros, sobre la cual también pesaba un pedido de secuestro.

El prontuario de Lezcano

Sobre Daniel Gustavo Lezcano pesaba un pedido de captura emitido por el Juzgado Penal N.° 2 de Mercedes, a cargo del juez Ricardo Fabio Oliveira Buscarini.

La causa data desde el año 2016 y se establece por hechos gravísimos en torno al detenido. Asociación ilícita, robo calificado, privación ilegal de la libertad agravada y homicidio criminis causa en grado de tentativa. Si bien la condena fue emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 1, la pena nunca trascendió y el asesino se ocultaba en Merlo.

El domingo, Lezcano se negó a declarar frente a la fiscal Adriana Sánchez, de la UFI N.°8 de Morón y se le sumaron cargos por homicidio criminis causa, cuatro robos automotores (uno en grado de tentativa), resistencia a la autoridad agravada y portación ilegal de arma de guerra.