LA TORMENTA FERN YA CAUSÓ AL MENOS 15 MUERTES EN ESTADOS UNIDOS POR EL FRÍO EXTREMO

El Servicio Nacional de Predicciones Meteorológicas de Estados Unidos advirtió que aumentaron las posibilidades de que otra importante tormenta invernal impacte en el este el próximo fin de semana.

En una publicación en X, aclaró que es muy pronto para conocer los detalles, pero que darán actualizaciones a lo largo de la semana. Aún no está claro si esta tormenta prevista traerá la misma cantidad de nevadas que se vieron los últimos días.