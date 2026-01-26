LA TORMENTA FERN YA CAUSÓ AL MENOS 15 MUERTES EN ESTADOS UNIDOS POR EL FRÍO EXTREMO
- Al menos 15 personas murieron por el frío extremo en Estados Unidos: cinco en Nueva York, tres en Texas, dos en Luisiana, una en Iowa, una en Kansas y tres en Tennesse.
- Las autoridades informaron que fue la mayor cancelación de vuelos desde la pandemia, con más de 11.000 viajes suspendidos.
- Donald Trump declaró la emergencia en diez estados por la tormenta invernal Fern en Estados Unidos.
El Servicio Meteorológico de EE.UU. advirtió que otra importante tormenta invernal podría azotar el país el próximo fin de semana
El Servicio Nacional de Predicciones Meteorológicas de Estados Unidos advirtió que aumentaron las posibilidades de que otra importante tormenta invernal impacte en el este el próximo fin de semana.
En una publicación en X, aclaró que es muy pronto para conocer los detalles, pero que darán actualizaciones a lo largo de la semana. Aún no está claro si esta tormenta prevista traerá la misma cantidad de nevadas que se vieron los últimos días.