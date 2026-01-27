LOS SENADORES DEL CHACO Y SUS ASESORES: FUERTES CONTRASTES EN CANTIDAD Y NOMBRES YA CONOCIDOS

Los tres senadores nacionales por la provincia del Chaco presentan realidades muy diferentes en cuanto a la estructura de asesoramiento dentro de la Cámara Alta del Congreso. Las diferencias se reflejan tanto en la cantidad de colaboradores como en las categorías asignadas, que determinan los niveles salariales. Jorge Capitanich (Partido Justicialista) lidera en número con 16 asesores, seguido por Silvana Schneider (UCR) que tiene 9, mientras que Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza) cuenta con 4 personas, la estructura más reducida.

La información surge del portal de Transparencia del sitio oficial del Senado de la Nación, donde se detallan las nóminas, categorías administrativas y modalidades de contratación.

Jorge Capitanich: la estructura más numerosa

El senador del bloque Justicialista, Jorge Capitanich, quien ingresó por Fuerza Patria, dispone actualmente de 16 colaboradores, conformando el equipo más grande entre los representantes chaqueños en la Cámara Alta.

Entre sus asesores figuran nombres vinculados a su gestión como exgobernador de la provincia. Uno de ellos es el ex presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Osvaldo Perez Cuevas, quien fue cuestionado e investigado hace algunos meses por el Tribunal de Cuentas del Chaco por «deficiencias administrativas» y un faltante superior a los 53 millones de pesos en 2023.

También se encuentra su hija, María Guillermina Capitanich, quien figura como personal de «planta transitoria» con categoría A-1, la más alta dentro de la escala administrativa del Senado. Según la información oficial, esta categoría percibe un sueldo básico de $2.158.848,19, con posibilidad de incrementos por antigüedad, capacitaciones y otros adicionales.

No es el primer cargo político de la hija del senador: el 1 de septiembre de 2022, mientras Capitanich era gobernador del Chaco, fue designada directora de ECOM Chaco S.A., empresa provincial dedicada al desarrollo tecnológico. Ese mismo año declaró un patrimonio de $20.406.162, de los cuales $17.402.963 correspondían a disponibilidades en efectivo y depósitos bancarios, incluyendo moneda extranjera expresada en pesos.

La nómina completa de colaboradores de Capitanich está integrada por: Ariadna Evelyn Fernández Markoff, Cecilia Inés Fernández Almendra, Paula Andrea Aguilar, Fabiola Carcar, Osvaldo Guillermo Pérez Cuevas, Agustín Nicolás Zeidan El Khouri, Nadia Cecilia Paredes, Darío Abel Mantuano, Moira Evelin Pared, José Luis Cerrato, Alida Sonia Palandri, Nayla Daniela Bosch, María Guillermina Capitanich, Diego Oscar Dorper, Julián Fernando Ceballos y Julieta Marina Weller, con categorías que van desde A-1 hasta A-14.

Silvana Schneider: estructura intermedia

En segundo lugar se ubica la senadora Silvana Schneider, integrante del bloque UCR – Unión Cívica Radical, quien ingresó por la Alianza La Libertad Avanza. Schneider cuenta con 9 colaboradores en su equipo de trabajo.

Su nómina está conformada por: Matías Krauss, Elbio Daniel Herrera, Matías Ezequiel Lebrante, María Natividad Ferrari, Matías Gabriel Milanesi, Hernán Marcelo López, Lisandro Maldonado, Franco Bernardi y Sabrina Belén Antonoff.

Las categorías asignadas a su personal van desde A-1 hasta A-7, lo que la ubica con una estructura intermedia en comparación con los otros dos senadores chaqueños.

Entre los nombres destacados, se encuentra el de Lisandro Maldonado, hijo de Hugo Maldonado, actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. Lisandro vive en Buenos Aires hace algunos años y se dedica a la música, lo que parecería un mundo muy lejano al de asesorar a la funcionaria.

Juan Cruz Godoy: el equipo más reducido

Por su parte, el senador Juan Cruz Godoy, del bloque La Libertad Avanza, es quien posee la estructura más pequeña, con apenas 4 colaboradores registrados en el Senado.

Su equipo está integrado por: Federico Maximiliano Fernández, Eleonora Lafourcade, María Rosana Kroneberger y José Nicolás Romero, con categorías A-1, A-3 y A-4.

Escalas salariales y actividad legislativa

En cuanto a las categorías administrativas, los A-1 son los mejor remunerados, con ingresos superiores a los $2 millones mensuales, con posibilidad de incrementos por antigüedad, viáticos y adicionales. Las escalas continúan de la siguiente manera:

A-2: más de $1.800.000

A-3: $1.500.000

A-4: $1.350.000

A-5: $1.177.000

A-6: $1.027.049,67

A-7: $894.197,48

A-8: $781.784,08

A-9: $648.931,88

A-10: $572.286,38

A-11: $508.415,14

A-12: $449.653,59

A-13: $396.001,74

A-14: $352.569

Hasta el momento, ninguno de los tres legisladores presentó proyectos de ley, ya que la actividad legislativa aún no se inició formalmente, lo que impide trazar un perfil de trabajo parlamentario de cada uno. Sin embargo, la diferencia en la estructura de asesoramiento ya marca modelos de organización interna claramente dispares entre los representantes del Chaco en el Senado.