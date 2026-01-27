Mar. Ene 27th, 2026

SANTA SYLVINA: UN BOMBERO RESCATÓ A UNA SERPIENTE QUE ATEMORIZABA A VECINOS

Gracias a la rápida actuación del personal de bomberos, la situación fue controlada sin incidentes, devolviendo la calma a la comunidad.

La boa fue devuelta a su hábitat.

La tranquilidad de los vecinos de Santa Sylvina se vio alterada este lunes cuando, a las 19, se reportó la aparición de una enorme boa en la entrada del Cristo, en el acceso Juan D. Perón. La llamada de alerta a los Bomberos Voluntarios fue inmediata.

El móvil 8, a cargo del sargento Juan Vera, se dirigió rápidamente hacia la zona indicada. Allí, el bombero Ledesma Fabián logró reconocer al reptil como una boa, conocida como «Lampalagua», una especie que, aunque no es peligrosa, generó gran alarma entre los residentes.

Ledesma, con gran destreza, procedió a atrapar a la serpiente, asegurándose de alejarla lo suficiente de la zona urbana para evitar cualquier posible riesgo. Gracias a la rápida actuación del personal de bomberos, la situación fue controlada sin incidentes, devolviendo la calma a la comunidad.

Los vecinos expresaron su alivio al ver a la serpiente lejos de sus hogares, reconociendo el trabajo eficiente y profesional de los Bomberos Voluntarios de Santa Sylvina.

