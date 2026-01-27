ASALTO ARMADO EN UN MOTEL DE BARRANQUERAS: BUSCAN INTENSAMENTE A DOS SOSPECHOSOS

Un violento asalto se registró en la madrugada de este martes en un hotel alojamiento ubicado sobre avenida Ayacucho al 4800, aproximadamente, en la ciudad de Barranqueras. Dos sujetos que se movilizaban en motocicleta ingresaron al lugar, redujeron al conserje a punta de arma de fuego y escaparon con una importante suma de dinero.

Foto Policía del Chaco

El hecho ocurrió minutos después de las 00, cuando el encargado del lugar, un joven de 22 años, salió a verificar una alarma de ingreso. En ese momento fue sorprendido por los dos delincuentes, quienes lo obligaron a ingresar a la oficina de administración, donde lo golpearon y lo mantuvieron reducido, se informó desde la Policía del Chaco.

Foto Policía del Chaco

Según la denuncia, mientras uno de los individuos amenazaba a la víctima, el otro forzó la caja fuerte y logró sustraer la recaudación correspondiente al mes en curso, además del equipo de grabación DVR del sistema de cámaras de seguridad. Tras concretar el robo, ambos se dieron a la fuga en la motocicleta.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Científico del Poder Judicial y de la Sección Rastros del Departamento Antecedentes Personales, quienes realizaron el levantamiento de huellas y otras pericias. La investigación quedó a cargo de efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad, dependiente del Departamento Investigaciones Complejas, que por estas horas intensifican la búsqueda para identificar y dar con los autores del hecho.