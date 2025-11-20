LOS CONSORCIOS CAMINEROS RENOVARON AUTORIDADES Y JULIO FANTÍN FUE REELECTO POR UNANIMIDAD

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los consorcios camineros de la provincia del Chaco llevaron adelante la renovación anual de autoridades en las cinco zonas de Vialidad Provincial, un proceso convocado cada año por el organismo para actualizar la representación que integrará la Asociación de Consorcios Camineros para el período siguiente. En este marco, Julio Fantin fue reelecto por unanimidad como representante titular de la Zona I de Vialidad Provincial, acompañado por Dugaldo Ferreyra como suplente.

La elección dejó conformadas las nuevas representaciones zonales de la siguiente manera:

-Zona I: Titular, Julio Fantin (renueva mandato); suplente, Dugaldo Ferreyra.

-Zona II: Titular, Jorge López; suplente, Pedro Radocovich (renueva mandato).

-Zona III: Titular, Víctor Covach (renueva mandato); suplente, Néstor Dugrava.

-Zona IV: Titular, Raúl Kloster; suplente, Abelino Trangoni (renueva mandato).

-Zona V: Titular, Eladio Gómez (renueva mandato); suplente, Javier Valenzuela.

La renovación parcial es un paso clave para fortalecer la estructura de los consorcios camineros, organizaciones fundamentales para la administración de recursos y la ejecución de trabajos en los caminos rurales de toda la provincia. Su funcionamiento coordinado permite garantizar la transitabilidad productiva y el mantenimiento permanente de una red rural estratégica para la actividad económica chaqueña.

En ese marco, se destacó nuevamente el rol de Julio Fantin, presidente de la Asociación de Consorcios Camineros del Chaco, cuya gestión se enfoca en el mantenimiento de la extensa red vial rural y en la negociación constante con el Gobierno provincial y Vialidad Provincial. Su trabajo apunta a asegurar la asignación oportuna de recursos, maquinaria y equipamiento —como tractores, niveladoras y equipos viales— indispensables para que cada consorcio pueda avanzar en las obras programadas.

Las nuevas autoridades asumirán el próximo 5 de diciembre, fecha en la que quedará formalmente constituida la representación anual de la Asociación de Consorcios Camineros del Chaco.

Relacionado