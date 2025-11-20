ENTREGA DE UNA NUEVA UNIDAD HABITACIONAL A LA SEÑORA ANA TOLABA

Desde la Municipalidad de Miraflores se realizó la entrega de una nueva unidad habitacional, a la familia de la señora Ana Tolaba del barrio López, brindando así la posibilidad de acceder a un hogar digno, seguro y adecuado para su desarrollo.

En este caso particular, la solicitud vino de parte de la Unidad de Protección Infantil, la cual nos puso en conocimiento sobre la situación por la que atravesaban determinados niños, y en respuesta a ello, se llevó a cabo la construcción de una nueva Unidad Habitacional y además de mejoras para su casa.