UNA NUEVA AEROLÍNEA INTERNACIONAL OPERARÁ EN ARGENTINA: ¿CUÁLES SON LAS RUTAS?

El Gobierno nacional habilitó este jueves a la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a operar nuevas rutas dentro de la Argentina y a ofrecer vuelos regulares y no regulares entre Madrid y Buenos Aires, como parte de la política de cielos abiertos impulsada por la gestión de Javier Milei.

La medida fue formalizada a través de la disposición 40, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez. Con esta autorización, la compañía podrá explotar servicios combinados de transporte de pasajeros y cargas en la ruta Madrid–Buenos Aires–Madrid, sumándose así a la oferta que ya brindan Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa.

Según informó la empresa, la nueva conexión comenzará a operar el 23 de mayo de 2026. Las tarifas promocionales de lanzamiento parten desde 550 euros (US$633) ida y vuelta con equipaje incluido, mientras que los pasajes en clase ejecutiva arrancan en 1550 euros (US$1786). A fines de mayo la ruta contará con dos frecuencias semanales, que se ampliarán a cuatro en julio de 2026, de acuerdo con la demanda y la disponibilidad de flota.

La autorización se inscribe en el marco de las desregulaciones aplicadas por el Gobierno en el sector aerocomercial. El DNU 70/2023 derogó la histórica ley 19.030, que desde 1971 regulaba la política aérea argentina y reservaba para empresas nacionales la cobertura de rutas de cabotaje, otorgándole a Aerolíneas Argentinas el 50% de esas operaciones. El decreto también modificó el Código Aeronáutico para permitir que aviones y tripulaciones extranjeras operen en el país, y habilitó a que las tarifas sean fijadas libremente por las compañías.