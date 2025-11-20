UNA NUEVA AEROLÍNEA INTERNACIONAL OPERARÁ EN ARGENTINA: ¿CUÁLES SON LAS RUTAS?
Se trata de Plus Ultra Líneas Aéreas, una compañía española. La medida oficial fue publicada este jueves en el Boletín Oficial.
El Gobierno nacional habilitó este jueves a la aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a operar nuevas rutas dentro de la Argentina y a ofrecer vuelos regulares y no regulares entre Madrid y Buenos Aires, como parte de la política de cielos abiertos impulsada por la gestión de Javier Milei.
La medida fue formalizada a través de la disposición 40, publicada este jueves en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez. Con esta autorización, la compañía podrá explotar servicios combinados de transporte de pasajeros y cargas en la ruta Madrid–Buenos Aires–Madrid, sumándose así a la oferta que ya brindan Aerolíneas Argentinas, Iberia y Air Europa.
Según informó la empresa, la nueva conexión comenzará a operar el 23 de mayo de 2026. Las tarifas promocionales de lanzamiento parten desde 550 euros (US$633) ida y vuelta con equipaje incluido, mientras que los pasajes en clase ejecutiva arrancan en 1550 euros (US$1786). A fines de mayo la ruta contará con dos frecuencias semanales, que se ampliarán a cuatro en julio de 2026, de acuerdo con la demanda y la disponibilidad de flota.
La autorización se inscribe en el marco de las desregulaciones aplicadas por el Gobierno en el sector aerocomercial. El DNU 70/2023 derogó la histórica ley 19.030, que desde 1971 regulaba la política aérea argentina y reservaba para empresas nacionales la cobertura de rutas de cabotaje, otorgándole a Aerolíneas Argentinas el 50% de esas operaciones. El decreto también modificó el Código Aeronáutico para permitir que aviones y tripulaciones extranjeras operen en el país, y habilitó a que las tarifas sean fijadas libremente por las compañías.