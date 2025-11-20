PUSIERON FECHA PARA EL JUICIO CONTRA EDGARDO KUEIDER EN PARAGUAY: CUÁNDO SE REALIZARÁ
Después de comparecer ante la Justicia de Paraguay el exsenador por Entre Ríos podría ser extraditado para ser juzgado en Concordia o San Isidro.
Para el fiscal de la causa, Ysrael Villalba Ramírez, el exsenador argentino y su acompañante fueron «hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país«, en otras palabras, por contrabando.
Una vez resuelta la causa en Paraguay, la jueza federal Arroyo Salgado espera recibir a Edgardo Kueider y compañía en los tribunales de San Isidro para hacerlos comparecer por una acusación vinculada al lavado de dinero.
Sin embargo, el exsenador por Entre Ríos podría ser extraditado para comparecer ante el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La pulseada entre Concordia y San Isidro está en el escritorio de la Corte Suprema de la Nación, que pedirá su opinión al Procurador General Eduardo Casal antes de emitir un fallo.