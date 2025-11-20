Pusieron fecha para el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay: cuándo se realizará

La Justicia de Paraguay fijó para el 20 de abril de 2026 el inicio del juicio contra el exsenador argentino Edgardo Kueider, que está detenido en ese país desde diciembre de 2024, cuando él y su asistente y pareja, Iara Guinsel, intentaron pasar la frontera con U$S 200.000 sin declarar.

Originalmente la Justicia de Paraguay había determinado que las primeras audiencias del juicio contra Kueider y Guinsel empezaran el lunes 24 de noviembre, pero la defensa presentó un recurso por una cuestión formal.

En una primera instancia el recurso fue rechazado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, pero los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo lograron una apelación exitosa.

Ahora, Kueider y Guinsel se preparan para cumplir un año de prisión domiciliaria en una propiedad ubicada en Asunción del Paraguay, en la que se instalaron después de ser detenidos, el 4 de diciembre, cuando intentaban entrar en una camioneta al país vecino.

Para el fiscal de la causa, Ysrael Villalba Ramírez, el exsenador argentino y su acompañante fueron «hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país«, en otras palabras, por contrabando.