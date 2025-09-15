Los 11 de Gustavo Costas para visitar a Vélez por la Copa Libertadores

Además, la concentración en Pilar tendrá una previa especial: los hinchas de la Academia organizaron un banderazo para este lunes a las 20 en el hotel de concentración, en señal de apoyo antes de la ida copera. La movilización fue anunciada para acompañar al equipo en la recta inicial de una serie que promete intensidad y donde el resultado en Liniers marcará el rumbo.

La posible formación de Racing para visitar a Vélez por la Copa Libertadores

En definitiva, los 11 de Racing para jugar con Vélez serían con Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari y Maravilla Martínez.

Costas dará la formación oficial en la previa del choque, pero la sensación en el cuerpo técnico es que, más allá de la variante final, Racing saldrá a Liniers con la intención de ser protagonista y traer un resultado positivo que permita definir la serie en Avellaneda.