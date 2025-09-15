Los 11 de Guillermo Barros Schelotto para recibir a Racing por la Copa Libertadores

La contracara es la baja de Braian Romero, quien arrastra un desgarro en el isquiotibial desde el triunfo en la Supercopa Argentina frente a Central Córdoba y no podrá estar en esta serie. El entrenador analiza alternativas para suplantarlo: desde modificar el esquema y reforzar el mediocampo hasta apostar por Maher Carrizo en el ataque o darle lugar a Dilan Godoy.