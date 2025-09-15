LOS 11 DE GUILLERMO BARROS SCHELOTTO PARA RECIBIR A RACING POR LA COPA LIBERTADORES
Vélez recupera a Marchiori, pero no contará con Braian Romero ante la «Academia». El entrenador, que viene de ser campeón, analiza variantes ofensivas en el Amalfitani.
Vélez afronta la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores con una buena y una mala noticia: Guillermo Barros Schelotto podrá contar con el arquero Tomás Marchiori, recuperado de un susto físico, pero perderá a Braian Romero, descartado por lesión en un isquiotibial.
El equipo de Liniers llega al cruce copero contra la Academia con la mente puesta en aprovechar la localía en el estadio José Amalfitani. El DT eligió rotar a casi todo el plantel frente a Huracán por el torneo local, pero igualmente sufrió un sobresalto: su arquero y pieza fundamental del equipo encendió las alarmas al retirarse lesionado, aunque finalmente los estudios médicos descartaron una lesión seria y el arquero será titular este martes.
La contracara es la baja de Braian Romero, quien arrastra un desgarro en el isquiotibial desde el triunfo en la Supercopa Argentina frente a Central Córdoba y no podrá estar en esta serie. El entrenador analiza alternativas para suplantarlo: desde modificar el esquema y reforzar el mediocampo hasta apostar por Maher Carrizo en el ataque o darle lugar a Dilan Godoy.
La probable formación de Vélez para recibir a Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores
Con esas piezas en juego, la probable formación del Fortín para la ida ante la Academia sería con Marchiori en el arco; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aarón Quirós y Elías Gómez en defensa; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat y Tomás Galván en el medio; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca en ofensiva.
El Mellizo buscará sacar ventaja en Liniers antes de la revancha en Avellaneda, consciente de que la serie tendrá un nivel de exigencia altísimo y será muy importante lo que su equipo pueda hacer de local para luego, la semana que viene, terminar de conseguir un boleto a la siguiente instancia de la competencia.