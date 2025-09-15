Dolor en el boxeo: encuentran muerto a Ricky Hatton, excampeón mundial británico, a los 46 años

Una vida de triunfos y batallas personales

Tras su retiro, Hatton continuó ligado al boxeo como entrenador y promotor, pero también enfrentó serias dificultades personales. Reconoció públicamente sus problemas con la depresión, el alcohol y las drogas, convirtiéndose en un referente de valentía al hablar de temas que suelen ser tabú en el deporte. Esa sinceridad lo hizo aún más querido por sus seguidores, que lo vieron no solo como un campeón sobre el ring, sino como un hombre dispuesto a compartir sus luchas fuera de él.

El fallecimiento de Hatton generó una oleada de mensajes de afecto y tributos desde distintos rincones del mundo. Amir Khan escribió en X: “Hoy perdimos no solo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino a un amigo, un mentor, un guerrero. Descansa en paz, Ricky Hatton”.

Tyson Fury publicó en Instagram: “Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creer esto, tan joven. Descansa en paz, leyenda”. La noticia deja un vacío profundo en el boxeo británico y mundial, que despide a una de sus figuras más queridas.