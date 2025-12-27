LO DETUVIERON LUEGO DE CAUSAR DESORDEN EN SU CASA Y LLEVARSE A SU SOBRINA SIN AUTORIZACION

El hecho sucedió en el barrio Aborigen durante la madrugada. Lo atraparon en el barrio Puerto Vicentini, Fontana.

La niña de 5 años, se encuentra en buen estado de salud.

Pasadas las 1.30, personal de la Comisaria Puerto Tirol, recibieron un aviso que en un domicilio del barrio Aborigen, se producía una Violencia de Genero, por lo que acudieron de inmediato.

Al llegar, se entrevistaron con una mujer de 40 años, quien señalo a su ex concubino como el autor de los hechos, quien llego a la finca y la amenazó de muerte, no contento con esto causó daños en la morada, como asimismo se llevó dos mochilas con diferentes elementos además, de llevarse a su sobrina de 5 años a la fuerza.

Ante esta novedad, se implementó un dispositivo cerrojo en las inmediaciones y montes cercanos junto a otras unidades que llegaron a colaborar.

Es así que vecinos de los distintos lugares, informaban a los efectivos del paso de este ciudadano junto a la pequeña por lo que al pasar por calle Juan Manuel de Rosas s/n del Barrio Puerto Vicentini de la localidad de Fontana, logran dar con esta persona de 30 años junto a la niña.

El aprehendido poseía dos mochilas en las que se hallaron diversas herramientas de albañilerías y otros bienes.

Tras ello, fueron llevados a la División Medicina Legal, donde constataron que la menor se encontraba con buen estado de salud.

La Fiscalía en turno dispuso que el hombre sea notificado de las actuaciones judiciales por “Supuestos Daños, Hurto y Amenazas En Contexto De Violencia De Genero”

