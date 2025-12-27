LAS GARCITAS: EL GOBIERNO PROVINCIAL CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE CANALES

El Gobierno provincial lleva adelante trabajos de limpieza y desobstrucción en los canales de drenaje pluvial de la zona de Las Garcitas, con el objetivo de mitigar los excesos de agua de lluvia que afectan a sectores urbanos y periurbanos de la localidad, tras las intensas precipitaciones registradas en los últimos días.

Las tareas se desarrollan con el uso de una retroexcavadora perteneciente a Vialidad Provincial y son coordinadas por técnicos de la Administración Provincial del Agua (APA), en articulación con el municipio local. Estas acciones forman parte de un abordaje integral ante la actual crisis hídrica, orientado a mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto en la población.

En este sentido, el presidente de la APA, Jorge Pilar, señaló: “Esperamos que este trabajo alivie a las zonas urbanas y periurbanas de Las Garcitas de los excesos de la gran cantidad de agua caída en los últimos días”, y destacó la “articulación inmediata” con Vialidad Provincial, cuyas tareas ya se encuentran en pleno avance.

Por su parte, el técnico de la APA, Ernesto Reguera, explicó que la intervención presenta un alto grado de complejidad debido al estado de los terrenos y a la importante cantidad de agua acumulada. En ese sentido, precisó que los equipos técnicos y la maquinaria dispuesta realizarán la adecuación y el saneamiento del canal que funciona como descarga principal, un trabajo que demandará varios días de ejecución.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que se continuará trabajando de manera coordinada con los municipios para dar respuestas rápidas, priorizando la seguridad y el bienestar de los vecinos.

