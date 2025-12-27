LAGUNA LIMPIA: UN HOMBRE MURIÓ TRAS ATRINCHERARSE ARMADO DURANTE UN CONFLICTO FAMILIAR

El hecho ocurrió en el barrio Obrero y motivó un amplio operativo policial que se extendió durante varias horas. La causa fue caratulada como “supuesto suicidio”.

Un grave episodio de violencia familiar se registró entre la noche del jueves 26 y la madrugada del viernes 27 de diciembre en el barrio Obrero de la localidad de Laguna Limpia, y culminó con el fallecimiento de un hombre de 40 años.

De acuerdo a la información oficial, el hecho se originó a partir de un llamado de vecinos que alertaron a la Policía sobre una situación de extrema tensión en una vivienda, donde un hombre se encontraba armado y se negaba a aceptar la ruptura de una relación de pareja. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de mujeres y niños en la vía pública, visiblemente afectados por lo ocurrido.

La expareja del individuo informó que el hombre se había atrincherado en el interior del domicilio portando un arma de fuego. Ante esta situación, se montó un operativo preventivo con la colaboración de personal de la Comisaría de Ciervo Petiso, resguardando el perímetro y priorizando la seguridad de terceros.

Durante varias horas, el personal policial intentó resolver el conflicto mediante diálogo y mediación, instando al sujeto a deponer su actitud y entregarse voluntariamente. Sin embargo, el hombre mantuvo una conducta hostil y se negó a salir de la vivienda.

Tras un período prolongado sin respuestas desde el interior del inmueble, y ante la imposibilidad de acceso por encontrarse cerrado desde adentro, los efectivos ingresaron al lugar y constataron que el hombre se encontraba sin vida.

Inmediatamente se procedió a preservar la escena, dando intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo del doctor Guillermo O. Codutti (subrogante legal). Personal del Gabinete Científico realizó las pericias correspondientes y se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia, mientras que se recepcionaron declaraciones a familiares, vecinos y personal policial interviniente.

La causa fue caratulada de manera provisoria como “supuesto suicidio”, y las actuaciones continúan bajo la órbita judicial a fin de esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

