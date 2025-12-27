Castelli JÓVENES DETENIDOS POR SUSTRAER VARIOS BIENES DE UNA VIVIENDA

Efectivos de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli, lograron esclarecer un hecho de hurto ocurrido en una casa y aprehender a dos personas, además de recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, durante un procedimiento realizado en Chacra 66 de la ciudad.

El hecho fue denunciado en la anoche, cuando un ciudadano de 28 años, manifestó que se encontraba como casero de una vivienda ubicada en el barrio Reserva Sur y que, tras ausentarse del lugar durante la madrugada, al regresar constató la sustracción de diversos bienes, sin que se registraran daños ni violencia en el inmueble.

Entre los elementos denunciados como sustraídos se encontraban un televisor Smart TV de 32 pulgadas, herramientas varias, una garrafa de gas, un inodoro, un tanque de agua, un machete, ropa de cama y otros objetos de uso doméstico.

Posteriormente, personal del servicio externo, abocado a tareas investigativas, tomó conocimiento de que dos sujetos intentaban comercializar elementos de similares características en la zona de Chacra 66. Al constituirse en el lugar, los uniformados procedieron a la demora de ambos individuos, quienes tenían en su poder la mayoría de los objetos denunciados como sustraídos.

Durante la intervención, varias personas desde sectores oscuros del barrio comenzaron a arrojar elementos contundentes contra el personal policial, por lo que se dispuso el traslado inmediato de los demorados y los bienes recuperados hasta la intersección de avenida E. Palavecino y Juana Azurduy, donde se realizó el secuestro formal de los elementos en presencia de testigos.

Tras el correspondiente examen médico, los jóvenes de 19 y 27 años, fueron notificados de su aprehensión en la causa por “Supuesto Hurto”, conforme a directivas de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, que interviene en el hecho.

