INTENSAS TAREAS: SECHEEP RESTABLECIÓ EL SERVICIO EN LA ZONA SUR DE RESISTENCIA

Las cuadrillas operativas multiplicaron las tareas en la zona sur de Resistencia por la caída de un rayo.

Con varias cuadrillas apostadas, Secheep multiplicó tareas, en estos días, para restablecer el suministro eléctrico en la zona sur de Resistencia, donde un rayo afectó la red energética de media y baja tensión.

La descarga, ocurrida en la madrugada del 25 de diciembre, afectó el servicio energético del distribuidor N°83 que alimenta a barrios de la zona sur de la ciudad.

Tras maniobras de transferencia de cargas del Centro de Operaciones y tareas de las cuadrillas en el terreno, el suministro fue restablecido en un 90% durante la mañana de navidad, con excepción de dos subestaciones transformadoras ubicadas en las calles Fortín Los Pozos y avenida Las Heras y Fortín Los Pozos y Lisandro de la Torre.

«El suministro se logró restablecer, primero parcialmente; y luego, en la jornada del viernes 26, en forma completa, luego de cambiar 5 aisladores y un par de descargadores», señaló el vocal de Secheep, Ariel Muñoz.

La falla afectó principalmente a un sector del barrio Villa Libertad y zonas aledañas.

Plan de contigencia en marcha

Desde inicios de semana, Secheep activó su plan de Contingencia en toda la provincia con la presencia de cuadrillas de guardia, distribución, redes y operarios de baja y media tensión.

Los trabajos se efectúan tanto en áreas urbanas como rurales de las ocho gerencias zonales de Secheep en todo el territorio chaqueño.

La empresa energética provincial trabaja en forma coordinada con otros organismos y dependencias del Estado chaqueño para solucionar los inconvenientes que se presentan en el marco de las inclemencias climáticas con precipitaciones históricas en la provincia.

