Prevención Interior DEMORAN A UN JOVEN CON PEDIDO DE APREHENSIÓN DURANTE OPERATIVO LINCE

En el marco de un operativo preventivo denominado “Lince”, personal del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (C.O.M.) de Quitilipi demoró a un joven que presentaba un pedido de aprehensión vigente, durante la madrugada.

El procedimiento se realizó alrededor de las 2 de la mañana en inmediaciones de la intersección de avenida Antártida Argentina y Maipú, donde los efectivos identificaron a un joven de 23 años y constataron, a través del sistema policial, que era requerido por una causa tramitada en la Comisaría de Colonia Aborigen.

La causa cuenta con intervención del Juzgado de Paz y Faltas de Machagai, en el marco de una denuncia radicada oportunamente.

Tras las diligencias correspondientes, el demorado fue entregado al personal de la Guardia de Prevención de la Comisaría de Colonia Aborigen, a los fines legales pertinentes.

