LIONEL SCALONI DESTACÓ LA VICTORIA ANTE ANGOLA, PERO ADMITIÓ: «PUDIMOS HACERLO MEJOR»
Tras el 2-0 en Luanda, el entrenador analizó el rendimiento del equipo y valoró la experiencia frente a un rival físicamente intenso.
La Selección Argentina cerró su actividad anual con un triunfo por 2-0 ante Angola en el Estadio 11 de Novembro, un encuentro que dejó varias conclusiones para Lionel Scaloni, quien habló en conferencia de prensa tras el partido.
Los goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi alcanzaron para un resultado cómodo, pero el entrenador subrayó que la exigencia física del rival lo convirtió en un examen valioso para evaluar rendimiento, funcionamiento y el desempeño de los cuatro debutantes convocados para esta gira.
Scaloni inició su análisis destacando la particularidad del encuentro frente a un adversario con el que la Selección no suele enfrentarse. En ese sentido, expresó: “Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola”.
Luego amplió su visión acerca del nivel mostrado por el equipo: “Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor”.
El entrenador dedicó parte de su conferencia a valorar a los futbolistas jóvenes que tuvieron su debut oficial: Kevin Mac Allister, Máximo Perrone, Gianluca Prestiani y Joaquín Panichelli. Para el cuerpo técnico, estos amistosos representan una oportunidad para observar variantes y ampliar el recambio, un objetivo señalado por Scaloni en varias oportunidades de cara a las competencias oficiales del año próximo.
Scaloni explicó la ausencia de Otamendi
El técnico también quiso dejar claro el motivo por el cual Nicolás Otamendi no fue titular, pese a que figuraba como candidato para hacerlo. Ante la consulta de la prensa, explicó: “Otamendi no ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”.
Con esa aclaración, el DT ratificó que la ausencia no se debió a molestias ni cuestiones disciplinarias, sino a una decisión preventiva. Scaloni elogió igualmente la actitud del combinado africano y reconoció el clima festivo de Luanda, donde miles de personas celebraron la presencia del equipo campeón del mundo.
Con este triunfo, la Scaloneta cerró su último partido del año y ya enfocará su preparación para los compromisos de marzo de 2026, en los que podría disputar la Finalissima ante España.