ANSES: LAS JUBILACIONES SUFRIRÁN CAMBIO EN SUS HABERES EN DICIEMBRE 2025
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
Monto de las jubilaciones de ANSES en diciembre
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la inflación de octubre 2025 fue de 2,3%, mientras que la variación interanual se ubica en 31,3%. Por lo tanto, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarían los siguientes montos durante diciembre:
- Jubilación Mínima: $340.826,90
- Jubilación Máxima: $2.293.160,10
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77
- Pensión No Contributiva: $311.653,76
Se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con el haber mínimo, del cual quedan excluidos los que cobren más de $410.826,90. Los que cobren más del mínimo, recibirán un proporcional para llegar al tope:
- Jubilación Mínima: $410.826,90
- Jubilación Máxima: $2.363.160,10
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.624,77
- Pensión No Contributiva: $381.653,76